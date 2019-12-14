212 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر إلى آسيا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول القارة الآسيوية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 7.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 7.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 212.2 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الهند كانت أكثر البلدان الآسيوية استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 868.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 238.7 مليون دولار خلال عام.



وجاءت في مرتبة لاحقة، الصين، والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 470.3 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 664 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 193.7 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر لكوريا الجنوبية 53.8 مليون دولار مقابل 148.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وارتفعت صادرات مصر لسنغافورة إلي 60 مليون دولار، خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 40.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 19.3 مليون دولار، وتايوان من 5 ملايين دولار لـ 11.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها.