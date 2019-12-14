يقتل شقيقه بسكين المطبخ فى قنا

لقي شخص مصرعه على يد شقيقه بطعنات من سلاح أبيض "سكين" فى منطقة السوق الفوقاني، بمدينة قنا.



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود إشارة من قسم شرطة مركز قنا، بمقتل "أحمد سليمان حمزة سليمان" 29 عامًا، على يد شقيقه الأصغر "كريم" 26 عامًا، بطعنات قاتلة من "سكين مطبخ" في منطقة السوق الفوقاني.



فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من جهودها للقبض على المتهم وإحالته للتحقيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.