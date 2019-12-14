إحصائية: المرأة المصرية تنسحب من سوق العمل لصالح الرجال في 2019

كشفت إحصائية حديثة، أرقامًا صادمة حول مشاركة المرأة في سوق العمل بمصر، والتي سجلت سلسلة من التراجعات خلال عام 2019، بشكل غير مسبوق، كان آخرها انخفاض نسبة المشاركة للإناث في سوق العمل بالحضر إلى 17.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 19.1% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.



ولفت الإحصاء إلي أن التراجع في مشاركة المرأة بسوق العمل في الحضر، قابله ارتفاع في نسبة مشاركة الذكور من 65% لـ65.2%، خلال الربع الثالث من عامي 2018 و2019.



ولم يقتصر التراجع في حجم مشاركة المرأة علي الحضر فحسب، وإنما امتد أيضًا إلي المناطق الريفية والتي تراجعت فيها نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلي 13.1% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل 16.2% خلال الربع المناظر من عام 2018، في حين ارتفعت نسبة مشاركة الذكور في سوق العمل بالريف من 69.7% لـ70% خلال الفترة ذاتها.