إنقاذ أسرة إثر انهيار سلم عقار في باب الشعرية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، من إنقاذ أسرة مكونة من سيدتين وخمسة أطفال، أثناء انهيار عقار في باب الشعرية.



تبلغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من العقار رقم 11 حارة خوخة الكرماني من شارع الصوابي بباب الشعرية، فانتقل رجال الإنقاذ من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وكافة الأجهزة المعنية.



وتبين أن العقار مكون من طابقين والطابق الأرضي خالٍ من السكان، في حين يتواجد بالطابق الثاني أسرة مكونة من سيدتين وخمسة أطفال محتجزين داخله، وتبين انهيار سلم العقار بالكامل.



على الفور أنزل رجال الإنقاذ كافة المحتجزين بحالة جيدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والاحترازية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.