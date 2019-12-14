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مصر

التموين: لن تتكرر أزمة البوتاجاز فى البلاد لهذه الأسباب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:46 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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كشف العربي أبوطالب، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بمصر، أن العوامل التي أدت إلى تراجع أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في المحافظات للعام الرابع علي التوالي، ترجع إلى أن الاتحاد تقدم بدراسة إلى الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية عام 2014، حددت العلاج اللازم لمنع تكرارها مرة أخرى، وشملت تحديد المناطق الأكثر احتياجًا، والمناطق التي تسبب اختناقًا لضخ الكميات إليها.

وأشار في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن العامل الثانى فى الدراسة هو المطالبة بتوفير مخزون استيراتيجي من الغاز الصب المستخدم في تعبئة البوتاجاز بمصانع التعبئة ليصل إلى 15 يومًا، بدلًا من عدم توفيره، خاصة في نوات البحر التي كانت تتسبب فى تأخير المراكب المحملة من الغاز الصب المستورد من الخارج.

وأوضح أنه لن تتكرر أزمة البوتاجاز خلال الأعوام المقبلة لهذه الأسباب، فضلًا عن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

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