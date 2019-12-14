محمد عز العرب: السيسى يفهم تفكير الشباب خلال منتدى شرم الشيخ

قال الدكتور محمد عز العرب، خبير استراتيجى، إن منتديات الشباب الذي تحرص الدولة المصرية على عقدها سواء على المستوى المحلي، أو العالمي، يستطيع من خلالها الرئيس السيسي فهم تفكير وعقلية الشباب، وهو ما يحرص عليه.



سبب حالة السخط الموجودة في الشعب تجاه الحكومة



وأضاف محمد عز العرب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن جماعات التطرف والإرهاب تعمل على توظيف حالة السخط الموجودة في الشعب تجاه حكوماتهم لإثارة غضبهم، ودفعهم لهدم بلادهم.



طرق مواجهة الشائعات والإرهاب



وشدد محمد عز العرب، على أن مواجهة الشائعات والإرهاب لن تتحقق إلا بنشر الحقيقة، حيث إنها تدحض الشائعات، منوها بأن أعداء مصر حاولوا ضرب الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط ولم ينجحوا، وحاولوا الشائعات عن الاقتصاد المصري ولم ينجحوا أيضا.