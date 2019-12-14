المخابرات الأمريكية: 90% من الإرهابيين الأجانب دخلوا سوريا عبر تركيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يشير إلى أن وكالة المخابرات الأمريكية، قالت إن 90% من المسلحين الأجانب انضموا لتنظيم داعش، وجماعة النصرة الإرهابية دخلوا إلى لأراضى السورية عبر تركيا.



وذكر التقرير أن عام 2015 سجل عبور 1500 إلى 2000 عنصر إرهابى من تركيا إلى سوريا.



وقد قصد سوريا إرهابيون من جنسيات أمريكية وفرنسية وبريطانية وبلجيكية ونيوزيلندية وسويدية وفنلندية ودنماركية ونرويجية.