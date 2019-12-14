سنة حبسًا لصباح تاجرة البودرة فى الهرم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة متهمة بالاتجار في مخدر الهيروين بالهرم، بالحبس سنة وتغريمها 10 آلاف جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة "صباح السيد" وفق أمر الإحالة تهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وتضمنت أدلة الإثبات العثور بمسكن المتهمة على لفافات وأكياس تحوى جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وأقرت بإحرازها المضبوطات بقصد الاتجار.



وثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن المضبوطات عبارة عن 7 لفافات بداخل كل لفافة مسحوق لقطع متحجرة بيج اللون، وثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر.