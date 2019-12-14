نصف مليار دولار زيادة فى واردات اللحوم خلال عام

ارتفاع جديد سجلته واردات المصريين من اللحوم بأنواعها الحية والمجمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بالعام السابق عليه، بزيادة قاربت علىالنصف مليار دولار، وفقًا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ويشير جهاز الإحصاء، إلي أن واردات اللحوم المجمدة ارتفعت بشكل ملحوظ إلي 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر من عام 2019، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 461.9 مليون دولار خلال عام.



ويضيف الإحصاء، أن واردات اللحوم الحية سجلت تراجعًا خلال عام 2019 إلي 86.9 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 110.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 23.4 مليون دولار.

