تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه في حلوان، إلى جلسة 18 يناير المقبل، كما أمرت المحكمة بالقبض على الشاهد محمود طلعت، شاهد الإثبات، وعرضه على هيئة المحكمة بالجلسة المحددة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبدالحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة إلى المتهمين "محمد محمود"، "محمد حسنى"، و"محمد محمد"، تهمة سرقة سيارة "أيمن محمد"، قيادة المجني عليه "محمود طلعت"، بأن استوقفوه ليلًا طالبين منه توصيلهم إلى منطقة حلوان، وما أن وصلوا لمنطقة نائية حتى أشهروا فى وجهه أسلحة نارية وبيضاء، مهددين إياه فبثوا الرعب فى نفسه، وشلوا مقاومته واستطاعوا بتلك الطريقة الاستيلاء على المسروقات.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.