قنا: 250 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي الجديد بفرشوط

قام اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة فرشوط، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.



اطلع المحافظ على المخطط العام لمشروع صرف صحي فرشوط، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 250 مليون جنيه، ويضم 3 محطات رفع رئيسية و44 كيلو متر شبكات انحدار و13.5 كيلو متر خطوط طرد، و55 كيلو متر توصيلات منزلية، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية حوالي 98%.



وأضاف أن المشروع يضم محطة معالجة بطاقة 30 ألف م٣ يوم، وتتكون من 14 حوضًا للمعالجة، ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتضم 21 حوضًا بطاقة إجمالية تصل إلى 45 ألف م٣ يوم لخدمة 190 ألف مواطن من أهالي مدينة فرشوط والقرى التابعة لها. كما ستتم الاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية الواقعة على مساحة 1283 فدانًا من خلال الري بالتنقيط.



وتفقد الداودي محطة مياه بخانس المرشحة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في ضخ مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بشكل منتظم على مدار اليوم.



وأوضح أن المحطة تعمل بنظام تنقية المياه "Filtration Ultra" بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه، ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلًا لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 لتر ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.