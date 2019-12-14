الأربعاء القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث باليوم العالمي للغة العربية، من خلال ندوة يقيمها المركز بعنوان "دور الترجمة في تطور اللغة العربية"، في السادسة مساء الأربعاء المقبل، بقاعة طه حسين بمقر المركز.



ويشارك في الندوة كل من الدكتور خيري دومة، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، الدكتورة منى طلبة أستاذ الأدب المقارن بجامعة عين شمس، المترجم أحمد زكي والمترجم عزت عامر، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث.



يذكر أن اليوم العالمي للغة العربية هو يوم مخصص للاحتفال باللغة العربية يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذى أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها رقم 3190، الصادر في ديسمبر عام 1973، الذي تم بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.