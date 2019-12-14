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مصر

القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:27 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازي 41 ألف جنيه مصري تقريبًا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، إلى أنه استطاع حل 23 شكوى وديًا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 32 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى واحدة للقضاء، وما زالت هناك 8 شكاوي قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

كما استطاع توفير 18 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، وعقد 11 لقاءً مع الجالية، وقام بـ17 زيارة للمصالح الحكومية، و9 زيارات ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريون، للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلال نفس الشهر.

وعن أهم المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالي إنها تتمثل في استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية في أي مناسبة وأي لقاء مع العمالة، ويعمل جاهدًا على حل مشاكل تلك العمالة.

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