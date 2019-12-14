صور زوجته فى غرفة النوم فطعنته بسكين المطبخ

أصابت زوجة ثلاثينية زوجها بطعنة في صدره بعد علمها بتصويرها أثناء جماعهما في غرفة النوم لتهديدها ومنعها من تكرار طلب الطلاق.



تلقى قسم ثان أكتوبر بلاغًا من مستشفي أكتوبر العام، يفيد بوصول موظف إلى مستشفى المنيل، 31 عامًا، مصابًا بجرح طعنى بالصدر، فوجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.



وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، أن المتهمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمجني عليه بينهما خلافات مستمرة، كما أن الزوج تعدى عليها أكثر من مرة بالضرب، مما جعلها تطلب الطلاق أكثر من مرة.



وكشفت التحريات عن تصوير المجني عليه زوجته خلال علاقتهما الحميمية داخل غرفة النوم؛ لتهديدها بالمقاطع في حالة طلب الطلاق، وعند علمها طعنته بسكين المطبخ في صدره.



تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.