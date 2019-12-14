-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

فيديو على ربيع يشعل إنستجرام فى كواليس الخطة العامية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:20 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
نشر الفنان على ربيع، مقطع فيديو، من كوليس فيلم "الخطة العامية"، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، في أحد الأحياء الشعبية.

وعلق علي ربيع على الفيديو قائلًا: "من تصوير فيلم الخطة العامية، قريبًا إن شاء الله، هتولع نار.. هتبقى دمار، انتظرونا"، على أنغام أغنية شعبى بصوته.

وبدأ علي ربيع تصوير الفيلم مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم كنز.

كما يستعد أيضًا لتحضيرات مسرحيته الجديدة، بناءً على طلب الجماهير، وحالة الحزن التي أحاطت الجمهور لانتهاء الموسم الأخير من "مسرح مصر".

ويشارك ربيع في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "وصل أمانة"، مع الفنان مصطفى خاطر، إنتاج شركة سينرجى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو.. محمد رمضان يطرح برومو أغنية "هتولع"

فيديو.. محمد رمضان يطرح أغنية "هتولع"

فهمى يتعاون مع مخرج «الكويسين».. وماجد وشيكو ينفيان تقديم «بخيت وعديلة»

محمد إمام يعود إلى "لص بغداد" مطلع يوليو

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الضجة الكبيرة.. 4 عوامل تهدد نجاح كهربا مع الأهلي

منذ يوم

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

منذ يوم

تفاصيل تعيينات شركة التعاون للبترول في 9 محافظات

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد تكشف استعداداتها لمواجهة السيول

الصور

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

التعليم تكشف حقيقة المناهج المزورة لـ"فترة الحكم العثمانى لمصر" (صور)

غزل المحلة يكشف حقيقة بيع معدات الشركة والمصنع

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

أطعمة تتسبب التهاب الأمعاء

أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

الرئيس نيوز

#اردوغان_عدو_العرب يتصدر ترند تويتر

خاص| 200 ألف جنيه فقط ضرائب حفل اليسا الأخير

ظهور تمساح طوله متر في شوارع أكتوبر.. والشرطة تبحث عن الملابسات

على طريقة كريستيانو رونالدو.. صلاح يسجل هدفًا رائًعا في "واتفورد"

منوعات

دراسة: الألمان ينفقون ملايين على حلوى الكريسماس

"الحجارة المتحركة".. علماء يفسرون الظاهرة "الغريبة"

موعد تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع

التوأميات.. "زخة" قوية من الشهب تغزو السماء

كشكول

بعد فيديو التعذيب.. "التضامن": حالة الطفل النفسية أصبحت جيدة

بالرابط.."التعليم" تصدر تطبيق "الجدول المدرسي"

"خليل وعبدالعظيم"يتفقدان الترتيبات النهائية لمعرض الموهوبين بالأزهر

أخصائيو تدريس ثالث يستغيثون بـ"التعليم": من حقنا الدرجة الثانية

إسلام سياسي

بعد دعمها ومساندتها له «الشيخية »..أول طريقة صوفية تهنىء «بن تبون» برئاسة الجزائر - صور

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

منتصر عمران: الإخوان متواجدين على السوشيال ميديا فقط...وتحركات المقاول الأجير عشوائية وفاشلة- حوار

كواليس اتصالات إبراهيم منير مع المقاول الإخواني الأجير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

الأربعاء القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

أمسية عن تجربة شعر الأطفال لـ أحمد سويلم ببيت الست وسيلة

الاحتفال بـ70 عامًا على تأسيس الصين بمركز الإبداع.. غدًا

غدًا عصام شرف يفتتح معرضًا للفن التشكيلي بأتيليه القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك