فيديو على ربيع يشعل إنستجرام فى كواليس الخطة العامية

نشر الفنان على ربيع، مقطع فيديو، من كوليس فيلم "الخطة العامية"، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، في أحد الأحياء الشعبية.



وعلق علي ربيع على الفيديو قائلًا: "من تصوير فيلم الخطة العامية، قريبًا إن شاء الله، هتولع نار.. هتبقى دمار، انتظرونا"، على أنغام أغنية شعبى بصوته.



وبدأ علي ربيع تصوير الفيلم مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم كنز.



كما يستعد أيضًا لتحضيرات مسرحيته الجديدة، بناءً على طلب الجماهير، وحالة الحزن التي أحاطت الجمهور لانتهاء الموسم الأخير من "مسرح مصر".



ويشارك ربيع في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "وصل أمانة"، مع الفنان مصطفى خاطر، إنتاج شركة سينرجى.