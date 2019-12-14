صورة زينة تتصدر بوستر فيلم "الفلوس"

شاركت الفنانة زينة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال تصدرها بوستر فيلم "الفلوس"، المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر الجاري.



تعليق زينة على بوستر فيلم "الفلوس"



وعلقت زينة على الصورة، قائلة: "فيلم الفلوس 25-12، متحمسة جدًا، قصة: تامر حسني، سيناريو وحوار: محمد عبدالمعطي، إنتاج: نيوسنشري (زيد الكردي)، إخراج: سعيد الماروق، مين مستني الفيلم معايا.. يارب بالنجاح ليا ولكل زمايلي في الفيلم ادعولنا".



"الفلوس" من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا، مي عزالدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.