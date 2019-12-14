رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد ترتيبات معرض الموهوبين والمبتكرين

تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الترتيبات النهائية للمعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، الذي تنطلق فعالياته غدًا، في الفترة من ١٥ إلى ١٧ ديسمبر بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.



وقال علي خليل، إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو الأول الذي يقيمه الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعمًا للطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة.



وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نعمل على دعم كل الطلاب في كل المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن.



