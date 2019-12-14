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مصر

براتب 3000 جنيه.. 300 فرصة عمل جديدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 300 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالزيتون، براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 49 وظيفة إشرافية، وذلك براتب يتراوح بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، و120 عاملة تشطيب، براتب 1500 جنيه.

كما تحتاج الشركة إلى 125 عامل ماكينة، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وذلك براتب يتراوح من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01024499585، والتواصل مع مدير الموارد البشرية هبة داوود، والتوجه لمقر الشركة في 3 شارع سيد علواني، الحمصاني، الزيتون.

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