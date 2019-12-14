590 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها خلال نوفمبر فى بورسعيد

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد، خلال شهر نوفمبر، عن 358 سيارة ركوب ملاكي، و873 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة.



وبلغت القيمة الإجمالية لسيارات الركوب ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد، خلال شهر نوفمبر، نحو 590 مليونًا و418 ألفًا و402 جنيه.



وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 31 مليونًا و204 آلاف و181 جنيهًا، وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 81 مليونًا و894 ألفًا و932 جنيهًا، وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر نحو 113 مليونًا و99 ألفًا و113 جنيهًا.



بينما بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر نوفمبر نحو 1201 بيان جمركي، بقيمة إجمالية قدرها 188 مليونًا و45 ألفًا و721 جنيهًا، كما بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 237 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية 79 مليونًا و445 ألفًا و222 جنيهًا.