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مصر

188 ألف كم إجمالى الطرق المرصوفة.. والقاهرة والإسكندرية فى الصدارة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الطرق المرصوفة والترابية بلغ 188.2 ألف كم، منها 179.9 ألف كم طرق مرصوفة و8.3 ألف كم طرق ترابية، لافتًا إلى أن مديريات الطرق نفذت 141.7 ألف طن من أطوال الطرق المرصوفة، تليها الهيئة العامة للطرق والكباري بأطوال 28.1 ألف كم، وهيئة المجتمعات العمرانية 10 آلاف كم.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الطرق المرصوفة والترابية بـ32 ألف كم، تليها محافظة الإسكندرية 10.4 ألف كم، ثم محافظة الشرقية بطول 9.8 ألف كم، والبحيرة 9.1 ألف كم، حتى منتصف عام 2018.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن أطوال الطرق المرصوفة والترابية بمحافظات الصعيد تراوحت بين 3.8 ألف كم بمحافظة بني سويف، و4.3 ألف كم بمحافظة الفيوم، و6.7 ألف كم بمحافظة المنيا، و5.9 ألف كم بمحافظة أسيوط، و6.5 ألف كم بمحافظة سوهاج، و6.6 ألف كم بمحافظة قنا، و5.5 ألف كم بمحافظة أسوان، و5.4 ألف كم بمحافظة الأقصر.

وبلغت أطوال الطرق المرصوفة والترابية بمحافظة شمال سيناء 5.7 ألف كم، وجنوب سيناء 7.3 ألف كم، والدائري 158 كم، والطرق ذات حق الامتياز 1.5 ألف كم.

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