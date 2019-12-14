بنك ناصر: استحداث مجموعة مبادرات للحد من البطالة بين الشباب

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاھتمام بالمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف محاربة البطالة وإيمانًا بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقًا لرؤية 2030، استحدث البنك وأطلق مجموعة من المبادرات والبرامج التنموية الجديدة لتمكين الشباب اقتصاديًا وإتاحة فرص العمل لهم بمختلف القطاعات.



وأضاف فاروق فى تصريحات اليوم، أنه تم إطلاق مبادرة "وظيفة تك "منذ فترة بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال تمويل برنامج التدريب بهدف التوظيف لشباب خريجي الجامعات من خلال منح قرض دون فوائد، يتم تحديد قيمته وفقًا لبرامج التدريب الذي تحدده الشركات المتعاقدة مع البنك، ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، ويسدد التمويل على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي من تشغيل المتدرب.