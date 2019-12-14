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تكنولوجيا

ثغرة أمنية في نظام أبل تستهدف الأطفال

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشف تقرير لشبكة "سي إن بي سي"، عن أن الإصدار 13 من نظام التشغيل iOS من أبل، يعاني من ثغرة أمنية، في خاصية "حدود الاتصال" Communication Limits، والتي تمكّن الأهل من التحكم بمن يستطيع الأطفال التواصل معهم من خلال هواتف آيفون وآيباد.

ووفق "سي إن بي سي"، فإن الميزة لا تحول دون تحدث الأطفال مع الغرباء عبر الهاتف أو تطبيق "فيس تايم"، وحتى الرسائل النصية القصيرة، بينما يفترض أن تتيح الخاصية حظر الأطفال من الاتصال بأي شخص غير مدرج في سجل الأرقام.

واتضح لخبراء تقنين أن الخاصية التي تمنع الأطفال من إضافة جهات اتصال جديدة ما لم يقم أحد الوالدين بإدخال رمز تعريف شخصي، لا تعمل إذا لم تخزن جهات الاتصال على خدمة "آيكلاود".

وتبيّن أن نظام التشغيل يمكّن الأطفال عند تلقيهم رسالة نصية من شخص غير معروف، من معرفة أنها واردة من مستخدم "مقيّد"، ويمنحهم خيار إضافة الرقم لسجل الاتصال، وبالتالي الاطلاع على محتوى الرسالة والتواصل مع ذلك الشخص، علما بأنه لا ينبغي أن يسمح بذلك دون إدخال رمز التعريف.

كذلك فإنه بمقدور الأطفال الاحتيال على الخدمة، من خلال ساعة أبل الذكية المرتبطة بآيفون، إن طلبوا من "سيري" مثلا إرسال رسالة أو الاتصال بأي رقم، سواء كان مدرجا في جهة الاتصال أم لا.

وتعليقا على المشكلة، نقلت "سي إن بي سي" عن أبل قولها إن المشكلة تحدث مع الأجهزة التي اعتمدت "إعدادات غير قياسية"، وبأنها تعمل على إصلاح الخلل، وإصداره في تحديث جديد.

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