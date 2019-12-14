أمسية عن تجربة شعر الأطفال لـ أحمد سويلم ببيت الست وسيلة

يقيم بيت الشعر العربى ببيت الست وسيلة- خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الأحد، أمسية شعرية عن تجربة شعر الأطفال عند الشاعر الكبير أحمد سويلم.



يعد "سويلم" من أهم الشعراء المعاصرين، بلغ عدد أعماله خمسة عشر ديوانًا‏،‏ أربع مسرحيات شعرية‏، وعدد من الدراسات الأدبية‏، كما ‏تخصص في الكتابة للأطفال وتدريس مادة أدب الطفل بالجامعات‏.



يشارك فى الأمسية عدد من الشعراء والنقاد منهم: يعقوب الشارونى، نشأت المصرى، أشرف عامر، وعبده الزراع"، ويديرها الشاعر السماح عبد الله.