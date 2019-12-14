مصدر: القاهرة تغلق المقاهي المجاورة للكنائس

كشف مصدر داخل محافظة القاهرة عن إنهاء رخص المقاهي في المناطق المجاورة للكنائس والملاصقة لها؛ للحفاظ على أمن سلامة زائري الكنائس ومؤدي الشعائر الدينية.



وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الدستور"، أن محافظ القاهرة كلف بإغلاق كافة المقاهي بمحيط الكنائس، المرخصة وغير المرخصة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.



وأشار المصدر إلى أن المحافظ شدد على رؤساء الأحياء بالتخلص الكامل من السيارات المتروكة بالشوارع، ومراجعة الإشغالات بشكل دقيق بجوار الكنائس.



وتابع المصدر أن محافظ القاهرة كلف رؤساء الأحياء بمراجعة البطاقة الشخصية لكل عامل داخل حي، منتقل من حي آخر أو من بلد أخرى، والاحتفاظ بصورة ضوئية لكل عامل.



وأوضح أن محافظ القاهرة كلف رؤساء الأحياء بمراجعة كاميرات المراقبة بالمحلات والهيئات الخاصة والحكومية.