مصر تستضيف غدًا اجتماعات لجنة الدفاع والأمن والسلامة الإفريقية

تستضيف جمهورية مصر العربية، غدًا الأحد، وعلى مدار 5 أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية، وذلك لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الإفريقية.



وترأس الدولة المضيفة الاجتماعات، التي تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع؛ للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الإفريقي لتدخل حيز التنفيذ.



وتأتي استضافة مصر لتلك الاجتماعات في ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.