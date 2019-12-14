الأرصاد تكشف استعداداتها لمواجهة السيول

حذر الدكتور مصطفى محمد، وكيل إدارة التنبؤات البحرية بهيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى والصعيد، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية.



حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

وأضاف محمد، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أيضًا تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية التى تصاحبها أمطار، مشيرًا إلى أن حالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم تشمل كافة أنحاء البلاد، وتصل لذروتها غدًا مع سقوط أمطار متوسطة الشدة على القاهرة وتكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.



وأشار إلى وجود اضطرابات في أمواج البحر المتوسط، حيث ترتفع أمواجه من 3 إلى 4 أمتار، واعتدال في أمواج البحر الأحمر حيث ترتفع أمواجه من نصف إلى متر، ناصحًا الصيادين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خلال اليومين المقبلين،

مشددًا على أن هيئة الأرصاد أخطرت كافة المحافظات التي من المتوقع سقوط أمطار بها لأخذ استعداداتها وتدابيرها الكافية لمواجهة السيول.

