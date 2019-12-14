إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم الثالث في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ السائحون في الانتشار داخل الأماكن السياحية بشرم الشيخ، وأبرزها "سوهو سكوير".



وقال البائعون، في سوهو سكوير، إن السياحة في زيادة منذ إقامة منتدى شباب العالم للعام الثالث على التوالي، وأشار البائعون في تصريحات خاصة لموقع "الدستور" إلى أنهم يتمنون الخير والتوفيق لمصر في القادم.



ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي ينظم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018، مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل "Block-Chain" والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.