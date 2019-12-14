تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل العثور على تمساح بالطريق العام بمدينة 6 أكتوبر.



تلقى قسم أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي بمنطقة الحي السابع، المجاورة الثانية، يفيد بوجود تمساح بالطريق العام، فوجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.



وانتقل إلى موقع البلاغ فريق بحث بإشراف العميد طه فودة، رئيس القطاع، والعقيد عمرو حجازي مفتش القطاع، وتبين من التحريات الأولية أن التمساح يبلغ طوله مترًا تقريبًا.



ونجحت فرق المباحث برئاسة المقدم إسلام مهداوى، رئيس المباحث، في وضع التمساح داخل قفص حديدي وإخطار الطب البيطري للحضور.