الثلاثاء هاني رمزي ضيف "صاحبة السعادة" على شاشة DMC

يحل الفنان هاني رمزي ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويذاع على شاشة DMC في تمام الحادية عشرة مساءً.



ويتحدث النجم الكوميدى عن حكايات وتفاصيل بداية حياته الفنية، مشواره، أهم أعماله، كاشفا عن أسرار عن عائلته، وكواليس أشهر أدواره في السينما، والمسرح، والدراما.



يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر قناة "DMC"، في الحادية عشرة مساءً.



يذكر أن هاني رمزي يستعد لبدء تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "نيزك دكروري"، الذي يعود به إلى شاشة السينما بعد فترة غياب طويلة، وهو من تأليف خالد الشباني، وإخراج طارق عبدالمعطي، والفيلم سوف يحتاج لمجهود كبير بسبب دخول الجرافيك فيه بشكل كبير.



