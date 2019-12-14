إصابة 4 رجال شرطة في حادث انقلاب سيارة بأسوان

شهدت محافظة أسوان انقلاب سيارة شرطة، اليوم السبت، بين مركز إسنا ومدينة السباعية التابعة لمركز إدفو بأسوان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.



تلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلي مدير المرفق، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة شرطة، مما أسفر عن إصابة رائد شرطة وملازم وعسكريين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.