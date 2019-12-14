الاحتفال بـ70 عامًا على تأسيس الصين بمركز الإبداع.. غدًا

بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، تستضيف سينما مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء غدٍ الأحد، ندوة بعنوان "70 عامًا على تأسيس الصين"، والتي ينظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني وسفارة الصين بالقاهرة.



وتستضيف الندوة المستشار الثقافي الصيني شي يوه وين، الدكتور محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، المهندس عبدالسلام الخضراوى عضو مجلس النواب، عماد الأزرق رئيس وحدة الدراسات الصينية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، السفير محمد نعمان جلال سفير مصر الأسبق ببكين والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والأستاذ بأكاديمية الفنون، لمناقشة عدة محاور منها: التوجهات المستقبلية لمبادرة الحزام والطريق، الاستثمارات الصينية في مصر (نموذجًا للمنفعة المتبادلة) ورؤية لدعم الحضور الثقافي الصيني في مصر كآلية للتفاعل الحضاري والتواصل التاريخي.