الإمارات وباكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

حث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا- الذي يزور الإمارات حاليًا- علاقات التعاون والتنسيق المشترك في الشئون الدفاعية والعسكرية.



وتبادل الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإمكانات والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون المشترك، بما يدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.