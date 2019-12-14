واشنطن: الهجوم الإيرانى على منشآت سعودية أضر بالاقتصاد العالمى

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، إن الهجوم الإيرانى على منشآت نفطية سعودية كان هجومًا على الاقتصاد العالمي.



وبعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عقوبات جديدة على إيران لتُصبح، العقوبات الأقسى على الإطلاق، ضد دولة، والتي شملت المصرف الوطني الإيراني.



وأوضح وزير الخزانة الأمريكي منوتشين، أن الأمر يتعلق باستهداف آخر مصدر دخل للبنك المركزى الإيرانى والصندوق الوطني للتنمية.