المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مواطن في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بقتل مواطن في السلام، بالسجن المشدد 7 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبدالجليل مفتاح عبدالجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبدالله.



وأسندت النيابة للمتهم "ياسر. ع" الاشتراك مع اثنين آخرين في قتل المجنى عليه "مصطفى. ع" مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا تواجد المجني عليه به، وما إن ظفروا به حتى ألقت المتهمة الأولى قطعة من ملابسها على وجهه لحجب رؤيته وشل مقاومته، فيما أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من "فرد خرطوش"، وطعنه المتهم الثالث طعنة نافذة بسلاح أبيض، فأحدثوا به الإصابات التى أدت لوفاته.



كما أسندت النيابة للمتهم حيازة سلاح أبيض دون تصريح.