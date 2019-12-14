العثور على أبوالهول الجديد فى المنيا

عثرت البعثة الأثرية المصرية، برئاسة سيد عبدالمالك عبدالحميد، كبير مفتشي آثار ملوي، اليوم السبت، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة أبي الهول، في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل، بمحافظة المنيا.



وذكر جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات له، أن التمثال مصنوع من الحجرى الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، وملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، مما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم.



يأتي ذلك بالإضافة إلى عثور البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود "بس" وأوستراكات من الفخار وأوان فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر.



ومن المقرر أن تستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، فقد تم العثور خلال الثلاثة أعوام السابقة، بمنطقة تونا الجبل، على وادٍ للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن، ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.