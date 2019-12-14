-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى حل المجلس القومي للمرأة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى، المحامي ورئيس مؤسسة العلاء القانونية، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتصمن نصوص تميز المراة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة 1 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 57572 لسنة 73 ق، أن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي - واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزي للمرأة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

منذ حوالي 19 ساعة

مدير "نجدة الطفل" يكشف القصة الكاملة لتعذيب أم لابنها فى الطالبية

منذ حوالي 19 ساعة

السيسى وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

منذ يوم

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

الصور

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

image description

طلاب علوم البترول بمطروح يزورون "البريمة 57" (صور)

الأكثر قراءة

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

غزل المحلة يكشف حقيقة بيع معدات الشركة والمصنع

زكى فطين عبد الوهاب: بعت سيارتى بسبب مرضى

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

أطعمة تتسبب التهاب الأمعاء

أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

الرئيس نيوز

1 فبراير نظر دعوى تطالب بإحالة اتفاق "إعلان مبادئ سد النهضة" إلى البرلمان

مدرب الزمالك السابق: فزنا بالدوري دون كهربا.. وعندنا البديل

خاص| "الفرد بـ 130 ألف جنيه".. إحالة عصابة "تهريب مهاجرين" لجنايات القاهرة

8 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وقف ربط النيل بنهر الكونغو

منوعات

دراسة: الألمان ينفقون ملايين على حلوى الكريسماس

"الحجارة المتحركة".. علماء يفسرون الظاهرة "الغريبة"

موعد تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع

التوأميات.. "زخة" قوية من الشهب تغزو السماء

كشكول

وفد طلاب "حقوق عين شمس" يزور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

"قفاز يترجم لغة الإشارة".. "عمر" يشارك اختراعه في منتدى شباب العالم

"هربت من بعبع الثانوي".. حكاية طالبة التعليم الفني المشاركة بمنتدى الشباب

"الوافدين"تنظم بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

منتصر عمران: الإخوان متواجدين على السوشيال ميديا فقط...وتحركات المقاول الأجير عشوائية وفاشلة- حوار

مفتي الجمهورية: تخصيص 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًّا للإفتاء

ميليشيات أردوغان في سوريا.. تكامل في الأهداف

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
صفاء النجار
التلوث الضوئى ونعمة الظلام
المزيد

الثقافة

الزيات تصدر المجموعة القصصية "الحقيقة العارية" لـ حنان السيد

23 ديسمبر.. معرض للأعمال المشاركة بمسابقة بينالى فينسيا للعمارة

طبعة جديدة من رواية "النبطى" للكاتب يوسف زيدان

19 يناير.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس "الناشرين المصريين"

صفحتنا ع الفيس بوك