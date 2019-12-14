عمران خان يبدأ زيارة إلى السعودية لبحث القضايا الثنائية

بدأ رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم السبت، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق يومًا واحدًا، يبحث خلالها مع القيادة السعودية القضايا الثنائية وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون الثنائي وعمليات التبادل المنتظمة بين قيادة الدولتين.



ونقلت "جيو نيوز" عن وسائل إعلام محلية إفادتها بأن خان يزور روضة الرسول وسيقيم النوافل في المسجد النبوي.



ونوهت الشبكة الباكستانية بأن الزيارة تعد الرابعة لرئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، حيث قام بزيارات سابقة خلال شهر مايو وسبتمبر وأكتوبر الماضية، كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باكستان خلال شهر فبراير الماضي.