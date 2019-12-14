السيسى يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.



وصرحت رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي ٣٥ فدانًا، وتضم ٤ كليات، هي الألسـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.



يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام ٢٠١٧، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في مارس من العام المقبل ٢٠٢٠، وهي موزعة على ثلاثة أفرع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى عشر كليات، ومن المقرر إضافة خمس كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري، ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.