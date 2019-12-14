«الحكومة فى السوق».. الدستور «نيوز ليتر 67» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ67 من «الدستور Newsletter » لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





«الحكومة فى السوق» اخترناه عنوانًا لنشرتنا البريدية هذا الأسبوع بعدما فوجئ تجار وبائعو أسواق محافظة أسوان بتجول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه وزراء الإسكان والتضامن والثقافة والآثار، الأربعاء الماضى، فى أسواق أسوان، وحرصوا على شراء البهارات وتذوق الفول السودانى، كما حرص عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بالسوق على التقاط الصور السيلفى مع رئيس الوزراء.









ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟





مصريات تُدربن السعوديات على قيادة السيارات والدراجات النارية بالمملكة

أعلنت وزارة القوى العاملة إضافة بند «سكن مستقل» ضمن عقود عمل إحدى مدارس تعليم قيادة المركبات والدراجات النارية للسيدات غير المحترفات لاستقدام عدد من المدربات المصريات على قيادة السيارات بالسعودية، فضلًا عن صرف مبلغ فور الوصول للمملكة لتجهيز السكن الخاص بهن.

ومن المقرر استقدام دفعة ثانية لتعليم السعوديات الراغبات فى استخراج رخصة قيادة خاصة بعد حضور دورة تدريبية بمعرفة المدربات المصريات، وسوف يتم إعداد دورة تأهيلية للمدربات قبل العمل للتعرف على التقاليد بالمملكة، فضلًا عن تطبيق كل المزايا التى ينص عليها نظام العمل السعودى، وفى حالة نجاح التجربة سوف يتم التعاقد مع مدربات مصريات أخريات مؤكدات الثقة التى تتميز بها المدربة المصرية، وتفانيها فى العمل وحسن تعاملها وتقاربها مع المرأة السعودية.





كيف تعاملت «الهجرة» مع ضرب طالب مصرى فى الكويت؟

تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أسرة الشاب المصرى «م.ك»، ويبلغ من العمر ٢٢ عامًا، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، فور الأنباء عن تعرضه للاعتداء من قِبل شخصين بالضرب بسبب خلاف مرورى فى منطقة السالمية بالكويت، وأعربت وزيرة الهجرة لأسرة الشاب المصرى عن أسفها لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبى الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن السفارة المصرية فى الكويت تتابع الأمر عن كثب أولًا بأول، مشيرة إلى أن ممثلًا عن السفارة المصرية قام بزيارة «الشاب» فى مستشفى مبارك الكبير الذى يتلقى به العلاج، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والفائقة حتى يتم شفاؤه.





هل تكون مصر عضوة فى «أوبك» قريبًا؟ البترول تجيب

قال وزير البترول، طارق الملا، إن اتفاق منظمة «أوبك» وحلفائها فى «أوبك بلس» مؤخرًا يعكس مجهودًا بين مصر وإيطاليا ترجع بدايته إلى 3 سنوات مضت لتحقيق الاستقرار والتوازن فى الأسواق العالمية للبترول، مشيرًا إلى أن مصر ليست عضوة فى «أوبك»، لكنها دولة منتجة تستكمل تلبية احتياجاتها البترولية باستيراد جانب منها.





100 عالم.. قصة مشروع وزارة الأوقاف لاكتشاف النوابغ

أعلن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ستطلق أحدث برامجها فى الخطاب الدينى وإعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا، يناير المقبل، بهدف تأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب، يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعى فى القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار.

وقال جمعة إن بداية البرنامج ستتضمن 100 إمام وواعظة من خيرة الأئمة والواعظات علميًا ودعويًا وميدانيًا، واستعدادًا للعطاء والتعلم الذاتى والمستمر والتفانى فى العمل وفى حب الوطن وحسن الانتماء إليه، بحيث يتم عمل برامج مكثفة لهم فى الداخل وفى الخارج إذا تطلب الأمر، ولو على سبيل الزيارات الخارجية للتعرف على ثقافات الأمم والشعوب وما يدور حولنا فى مختلف دول العالم.





فيديو الأسبوع؟

يرشح لكم فريق النشرة فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للفنان محمود رضا، والد الفنانة شيرين رضا، وهو يرقص مع فرقته الاستعراضية على المسرح فى أحد الحفلات الفنية، وظهر رضا، البالغ من العمر 89 عامًا، بإطلالة مبهرة، وتفاعل مع الفرقة التى تقدم استعراضها ورقص معها، حيث لاقى المقطع إعجاب عدد كبير من المشاهدين.









صورة الأسبوع؟

يرشح لكم فريق النشرة صورة وثّقتها عدسات المصور «مارتن رشاد» لسيدتين، الأولى منتقبة والأخرى محجبة، تطوعتا لمساعدة رجل دين مسيحى، بشارع «شكلانى» فى حى شبرا مصر، على مهمة عبوره الشارع بسلام.









فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان

تنسيق: أحمد غنام





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