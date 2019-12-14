الزيات تصدر المجموعة القصصية "الحقيقة العارية" لـ حنان السيد

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع لصاحبتها الدكتورة شاهندة الزيات، المجموعة القصصية "الحقيقة العارية" للكاتبة المصرية حنان السيد، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، المقرر إقامتها في يناير المقبل بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.



وغلاف المجموعة من تصميم الفنان محمود طارق، وتصحيح لغوي وإخراج: الباشا عبدالباسط.



وجاء على غلاف المجموعة: ساءت حالتي الصحية كثيرًا وتزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، أصبحت نفسيًا لا أصلح لمخاطبة الآخرين أو مجالستهم، لقد ضاقت عليَّ الأرض بما رحبت، أحتضن كل ليلة ميداليتي الفضية المحفور بداخلها "لا إله إلا الله" التي أهديتيني إياها حين حصولي على لقب الطالب المثالي بالجامعة، وأخيرًا مزَّقتُ شهادتي الجامعية، بعدما أنهكتني المذاكرة على مدار ستة عشر عامًا متتالية، بعدما أعطوني ورقة تُدعى شهادة تخرج مختومة بختم النسر، عليها تقديري العام جيد جدًا.