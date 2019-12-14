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اقتصاد

"فوربس": مصر ستصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم - وكالات
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قالت مجلة «فوربس» الأمريكية، إن خطة الحكومة المصرية للطاقة المستدامة سوف تساعدها على وضع مصر بين أكبر عشر اقتصادات فى العالم.

وأشارت المجلة، فى تقرير لها اليوم السبت، إلى خطة مصر لمواءمة صناعة طاقة النفط والغاز مع رؤيتها 2030 من أجل التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد والمجتمع والبيئة، مع اتخاذ خطوات جادة لمنع تغير المناخ عبر الاتجاه للطاقة النظيفة.

وقالت إن وزير البترول المصري، قال فى تصريحات له: "نحن نركز على الغاز فى الوقت الذى نعمل فيه على 40% من احتياجاتنا من الطاقة، من خلال الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى تلبية متطلبات السوق المحلية، وتتمثل رؤية الحكومة فى مساعدة مصر على أن تصبح مركزا للطاقة النظيفة فى المنطقة.

وذكر التقرير أنه بفضل هذه الاستراتيجية الواضحة والجهود الهائلة التى بذلتها الحكومة منذ عام 2015، فإن هذا الهدف طويل الأجل لديه كل فرص النجاح.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادى المستدام واكتشاف حقل غاز ظهر البحرى فى البحر المتوسط هى السبب وراء تنبؤ بنك "ستاندرد تشارترد" بأن مصر ستكون واحدة من أكبر عشر اقتصادات عالمية فى غصون عشر سنوات.

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