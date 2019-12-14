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محافظات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
الغربية- حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات، نسب التنفيذ الخاصة بتطوير ورصف عدد من الشوارع بجميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال المسندة للشركة في المرحلة الأولى والثانية، حيث بلغ عدد المشروعات في المرحلة الأولى 10 مشروعات بقيمة إجمالية 86 مليون جنيه، و10 مشروعات بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تطوير المناطق العشوائية، والتي تشمل 7 مشروعات بقيمة إجمالية 411 مليون جنيه، وشدد محافظ الغربية على الانتهاء التام من كل المرافق (مياه – صرف صحي – كهرباء - تليفونات – غاز) قبل رصف الطرق، منعًا لإهدار المال العام والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية ووضع خطة عمل لإنجاز كل المشروعات للتعرف على المعوقات وإزالتها فورًا والبعد عن الروتين، مؤكدا أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على مواردنا.

وفي نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية ضرورة الانتهاء من كل المشروعات الخاصة بتطوير ورصف الطرق، طبقًا للجداول الزمنية المحددة.
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف

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