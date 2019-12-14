الأردن: تمديد تفويض أونروا يدعم حق اللاجئين فى العيش بكرامة

رحب الأردن، اليوم السبت، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاث سنوات.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد الولاية لـ"أونروا"، هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية، ودعم حقهم فى العيش بكرامة، والذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض، مؤكدا أن الدبلوماسية الأردنية تعمل باستمرار على دعم "أونروا".



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، بأغلبية 169 دولة، على قرار بشأن التمديد لـ"أونروا"، مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 9 دول عن التصويت.