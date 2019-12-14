محافظ البحيرة: الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي بكوم حمادة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 620 م2 الواقعة بحوض الجبل نمرة 10 شرق النوبارية، قسم أول البساتين، زمام جمعية الحدين الزراعية – بقرية دست الأشراف – مركز كوم حمادة تبرع من أحد المواطنين.



وأكد محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك طبقا للحدود الموضحة بمعاينة الإدارة الزراعية بكوم حمادة، وبعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة، مع الالتزام بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية دون أية تعديات.