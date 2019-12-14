جمال العدل: جهود "الشركة المتحدة" فى سوق الدراما أعادت لمصر قوتها الناعمة بكامل قوتها

أعرب المنتج جمال العدل عن سعادته بالحالة الجيدة التى باتت عليها الدراما المصرية، فى الفترة الأخيرة، بفضل جهود الشركة المتحدة، التى نجحت فى وقت قصير فى تحسين ظروف السوق الدرامية وضبط معاييره، مما مكن مصر من استعادة قوتها الناعمة مرة أخرى.



وقال العدل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "منتهي السعادة بعودة القوة الناعمة متمثلة في الدراما المصرية بكامل قوتها، ورموزها ممثلين وممثلات وكتاباً ومخرجين.. محمد جلال عبدالقوي ومجدي أبوعميرة وآخرين ... والحمدلله أن العودة بعد تحسن الظروف وضبط مقاييس السوق الدرامية وهي المهمة التي قامت بها الشركة المتحدة في أقصر وقت ممكن وبنجاح كبير".

