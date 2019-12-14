المحكمة تقرر تشكيل لجنة لمعرفة سرعة قطار شهيد التذكرة

قررت محكمة الدائرة الثالثة جنايات طنطا، برئاسة المستشار محمد علي، في محاكمة الكمسري المتهم بإجبار شابين على النزول لعدم دفعهما ثمن التذكرة، تشكيل لجنة ثلاثية من السكة الحديد لمعرفة السرعة التي كان يسير عليها القطار، وفحص جهاز السرعات.



وكان جلال شلبي، محامي الكمسري، طلب من المحكمة بمعرفة سرعة القطار أثناء نزول المجني عليهما من القطار، لكون تلك المنطقة التي تم السقوط بها كانت منطقة عمل، وأنه يريد لجنة فنية لمعرفة إن كان المكان الذي نزل فيه المجني عليهما كان منطقة عمل ويلزم التهدئة به من عدمه.



تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.