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محافظات

بعد حالات اشتباه الالتهاب السحائى.. علاء عيد يتفقد حميات بنها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:32 م
جريدة الدستور
صلاح حسنى
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تفقد الدكتور علاء عيد، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، يرافقه الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم السبت، مستشفى حميات بنها؛ للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد حجز حالة لطفلة بالمستشفى بتشخيص اشتباه بالالتهاب السحائي.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية أن مستشفى حميات بنها قد زود قسم الأطفال بـ10 أسرة بالطابق الثالث؛ ليكون قسم الأطفال سعة 31 سريرًا، بالإضافة إلى تجهيز العناية المركزة للقلب بـ5 أسرة، وسوف يتم افتتاحها قريبا.

كما تم تجهيز بنك الدم التجميعي تمهيدًا لافتتاح وحدة القيء الدموي قريبا.

وتفقد مساعد الوزير الأقسام الجديدة، على رأسها عناية الأطفال التي تمت إضافتها للمستشفى منذ أشهر قليلة سعة 6 أسرة، واطمأن على جميع الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى.

وشارك فى الزيارة كل من: الدكتور محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة، والدكتورة ألفت عبدالرءوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتورة ابتسام طارف، مدير إدارة الحميات بالقليوبية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن عدم رصد أية حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ محافظة القليوبية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافية بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة تلميذين في محافظة القليوبية بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

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