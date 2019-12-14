البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمجابهة الأمطار المحتملة غدًا

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد بالقطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة؛ لمجابهة الأمطار المحتملة غدًا، على مدينتي رأس غارب والزعفرانة.



ووجه المحافظ عمرو حنفي، في بيان اليوم السبت، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أية أحداث طارئة، فيما أعلنت إدارة المرور عن حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.