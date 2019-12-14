30 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم السبت، 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن ومغادرة 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة.



كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.