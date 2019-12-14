قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد علي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة كمسري قطار طنطا إلى الدور الأول من فبراير المقبل؛ لطلبات الدفاع.



تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.



تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس الكمسري وإحالته للمحاكمة الجنائية.